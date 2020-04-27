США разработают альтернативу GPS до конца 2020 года

Уже в мае текущего года Министерство транспорта США будет обязано представить результаты недавней демонстрации потенциальных технологий, которые могли бы подстраховать совершенно различные сферы, зависящие от GPS, в случае выхода из строя системы. Если все пойдет по плану, то отдельный комитет, состоящий из заместителей секретарей министерств транспорта и обороны США, будет использовать полученные данные для объявления о следующих шагах в августе.

В случае, если демонстрация пройдет успешно и американские власти примут представленные наработки, то уже в сентябре 2020 года начнется реализация либо одной, либо сразу нескольких “подстраховывающих” аналогов GPS.