Наука и технологии
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США разработают новейшие ракеты средней дальности для атаки движущихся целей на суше и на море
Соответствующее решение было принято на основе проведенных исследований
США разработают новейшие ракеты средней дальности для атаки движущихся целей на суше и на море. По крайней мере, об этом следует из свежего материала онлайн-ресурса Defence News, ссылающегося на представителей Пентагона.
Так, например, согласно заявлению официального представителя Армии США Робины Мэк, в 2020 году американские военные провели ряд исследований в штате Нью-Мехико. Причиной для их проведения послужило желание командования “изучить будущие стратегические огневые возможности”.
В конечном итоге, основываясь на полученных данных, было принято решение разработать новейшую ракету, способную ”дополнить другие критически важные системы” вооружений США, а именно уничтожать как морские, так и сухопутные активно движущиеся цели на средних и малых дистанциях.