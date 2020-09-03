США разработают новейшие ракеты средней дальности для атаки движущихся целей на суше и на море

Так, например, согласно заявлению официального представителя Армии США Робины Мэк, в 2020 году американские военные провели ряд исследований в штате Нью-Мехико. Причиной для их проведения послужило желание командования “изучить будущие стратегические огневые возможности”.

В конечном итоге, основываясь на полученных данных, было принято решение разработать новейшую ракету, способную ”дополнить другие критически важные системы” вооружений США, а именно уничтожать как морские, так и сухопутные активно движущиеся цели на средних и малых дистанциях.