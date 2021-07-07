США разработают собственную ядерную крылатую ракету

Наука и технологии
Сегодня в 16:29
США разработают собственную ядерную крылатую ракетуМассовое производство намечено на 2027 год
В США закончились торги за контракт на создание новейшего ядерного крылатого оружия. В итоге его производством займётся компания Raytheon.
Сумма сделки составила 2 млрд долларов, при этом разработка будет проводиться «в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США», пишет Defense News.
Ожидается, что после окончания разработки, новейшим вооружением оснастят действующий стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress и перспективный B-21 Raider. При этом массовое (серийное) производство ракеты намечено на 2027 год.
ВВС США планирует приобрести в общей сложности более 1 тыс подобных ракет. Дальность их действия должен составить более 2,4 тыс км.
Напомним, что ранее, в 2019 году, американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress впервые отправился в полёт с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.