США разработают собственную ядерную крылатую ракету

Сумма сделки составила 2 млрд долларов, при этом разработка будет проводиться «в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США», пишет Defense News.

Ожидается, что после окончания разработки, новейшим вооружением оснастят действующий стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress и перспективный B-21 Raider. При этом массовое (серийное) производство ракеты намечено на 2027 год.

ВВС США планирует приобрести в общей сложности более 1 тыс подобных ракет. Дальность их действия должен составить более 2,4 тыс км.

Напомним, что ранее, в 2019 году, американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress впервые отправился в полёт с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.