Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2025, 16:12
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США разрешат ОАЭ импортировать полмиллиона чипов Nvidia в год

Сделка может действовать до 2030 года и затронет рынок ИИ
США и Объединенные Арабские Эмираты близки к заключению соглашения, которое позволит Эмиратам ежегодно импортировать до 500 000 передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта (ИИ), начиная с 2025 года. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.
США разрешат ОАЭ импортировать полмиллиона чипов Nvidia в год

© Ferra.ru

Соглашение, по предварительным данным, будет действовать как минимум до 2027 года, но его срок могут продлить до 2030. Примерно 20% чипов, то есть около 100 000 в год, планируется направить в технологическую компанию G42, базирующуюся в ОАЭ. Остальная часть предназначена для американских компаний, таких как Microsoft и Oracle, которые также могут строить центры обработки данных в регионе.

Соглашение все еще обсуждается, и его окончательные условия могут измениться. По данным одного из источников, в последние дни внутри американского правительства возросло недовольство некоторыми аспектами сделки.

Нынешние переговоры проходят на фоне визита Дональда Трампа в страны Персидского залива. Он уже объявил о соглашениях с Саудовской Аравией на сумму 600 миллиардов долларов, включая закупки чипов у Nvidia, AMD и Qualcomm.

Если сделки с ОАЭ и другими странами региона будут реализованы, Ближний Восток может стать третьим крупным центром в мировом соперничестве в области ИИ наряду с США и Китаем. Согласно проекту, на каждый дата-центр, построенный G42 в ОАЭ, должен будет приходиться аналогичный объект в США.