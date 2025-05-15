США разрешат ОАЭ импортировать полмиллиона чипов Nvidia в год

Соглашение, по предварительным данным, будет действовать как минимум до 2027 года, но его срок могут продлить до 2030. Примерно 20% чипов, то есть около 100 000 в год, планируется направить в технологическую компанию G42, базирующуюся в ОАЭ. Остальная часть предназначена для американских компаний, таких как Microsoft и Oracle, которые также могут строить центры обработки данных в регионе.

Соглашение все еще обсуждается, и его окончательные условия могут измениться. По данным одного из источников, в последние дни внутри американского правительства возросло недовольство некоторыми аспектами сделки.

Нынешние переговоры проходят на фоне визита Дональда Трампа в страны Персидского залива. Он уже объявил о соглашениях с Саудовской Аравией на сумму 600 миллиардов долларов, включая закупки чипов у Nvidia, AMD и Qualcomm.

Если сделки с ОАЭ и другими странами региона будут реализованы, Ближний Восток может стать третьим крупным центром в мировом соперничестве в области ИИ наряду с США и Китаем. Согласно проекту, на каждый дата-центр, построенный G42 в ОАЭ, должен будет приходиться аналогичный объект в США.