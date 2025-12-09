США разрешат поставки чипов Nvidia H200 в Китай с пошлиной 25%

Эти чипы производятся на Тайване, затем отправляются в США для проверки безопасности и только после этого могут быть поставлены в Китай. При этом самые новые чипы Blackwell и будущие Rubin в соглашение не входят. Количество разрешенных к экспорту H200 пока не раскрыто, а поставки будут разрешаться только при соблюдении условий национальной безопасности.

H200 почти в шесть раз мощнее H20, который ранее был самым продвинутым чипом, разрешенным для Китая.