Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2025, 15:43
1 мин.

США разрешат поставки чипов Nvidia H200 в Китай с пошлиной 25%

После проверки безопасности
США решили разрешить экспорт процессоров Nvidia H200 в Китай. Речь идет о втором по мощности чипе для задач искусственного интеллекта. При продаже будет взиматься сбор в размере 25%. Об этом сообщил Дональд Трамп. Детали схемы сейчас готовит Министерство торговли США.
Эти чипы производятся на Тайване, затем отправляются в США для проверки безопасности и только после этого могут быть поставлены в Китай. При этом самые новые чипы Blackwell и будущие Rubin в соглашение не входят. Количество разрешенных к экспорту H200 пока не раскрыто, а поставки будут разрешаться только при соблюдении условий национальной безопасности.

H200 почти в шесть раз мощнее H20, который ранее был самым продвинутым чипом, разрешенным для Китая.

