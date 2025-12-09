Опубликовано 09 декабря 2025, 15:431 мин.
США разрешат поставки чипов Nvidia H200 в Китай с пошлиной 25%После проверки безопасности
США решили разрешить экспорт процессоров Nvidia H200 в Китай. Речь идет о втором по мощности чипе для задач искусственного интеллекта. При продаже будет взиматься сбор в размере 25%. Об этом сообщил Дональд Трамп. Детали схемы сейчас готовит Министерство торговли США.
Эти чипы производятся на Тайване, затем отправляются в США для проверки безопасности и только после этого могут быть поставлены в Китай. При этом самые новые чипы Blackwell и будущие Rubin в соглашение не входят. Количество разрешенных к экспорту H200 пока не раскрыто, а поставки будут разрешаться только при соблюдении условий национальной безопасности.
H200 почти в шесть раз мощнее H20, который ранее был самым продвинутым чипом, разрешенным для Китая.