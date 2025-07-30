Наука и технологии
Опубликовано 30 июля 2025, 16:50
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США разрешили поставки чипов Nvidia H20 в Китай несмотря на ограничения

Вашингтон опасается технологического рывка Пекина
США разрешили компании Nvidia продолжить поставки чипов H20 в Китай, несмотря на ранее введённые экспортные ограничения. Это решение было принято на фоне опасений, что при полном запрете Китай начнёт активно развивать собственные технологии и сможет опередить США в области чипов для искусственного интеллекта.
США разрешили поставки чипов Nvidia H20 в Китай несмотря на ограничения

© Ferra.ru

H20 — это модифицированная версия графических процессоров Nvidia, которые компания может легально продавать в Китай. Однако эти чипы уступают по производительности тем, что поставляются в другие страны.

Две недели назад Nvidia подала заявки на получение новых лицензий для возобновления продаж H20 в Китай. По заявлению компании, американские власти уже подтвердили, что такие разрешения будут выданы в ближайшее время.

По мнению экономического советника Белого дома Кевина Хассетта, поставки чипов — это стратегический шаг, направленный на сохранение лидерства США в сфере технологий. Он указал, что если Китай не сможет покупать американские чипы, то начнёт быстрее развивать собственные разработки, что может привести к потере конкурентного преимущества.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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