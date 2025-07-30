США разрешили поставки чипов Nvidia H20 в Китай несмотря на ограничения

H20 — это модифицированная версия графических процессоров Nvidia, которые компания может легально продавать в Китай. Однако эти чипы уступают по производительности тем, что поставляются в другие страны.

Две недели назад Nvidia подала заявки на получение новых лицензий для возобновления продаж H20 в Китай. По заявлению компании, американские власти уже подтвердили, что такие разрешения будут выданы в ближайшее время.

По мнению экономического советника Белого дома Кевина Хассетта, поставки чипов — это стратегический шаг, направленный на сохранение лидерства США в сфере технологий. Он указал, что если Китай не сможет покупать американские чипы, то начнёт быстрее развивать собственные разработки, что может привести к потере конкурентного преимущества.