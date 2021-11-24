США реорганизует подразделение для слежки за НЛО

Ранее в ноябре директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что в США были зафиксированы неопознанные летающие объекты. По ее словам, их штатные специалисты не могут найти научное объяснение этим явлениям.



Еще раньше разведка США рассказала об угрожающих безопасности страны неопознанных летающих объектах. В докладе об НЛО национальной разведки США по запросу Конгресса было упомянуто порядка 144 случаях предполагаемого наблюдения за неопознанными объектами. Отмечается, что некоторые объекты, “по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики”.