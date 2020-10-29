США решили "отомстить" Турции, продав свои истребители ее противнику — Греции

Для обсуждения данного вопроса в Афины вылетел госсекретарь США Майк Помпео, сообщает со ссылкой на местную прессу издание Greek City Times. Судя по имеющимся данным, в Грецию в общей сложности будет направлено 20 боевых машин, 6 из которых ранее планировалось продать Турции. Еще 6 истребителей Греция выкупит у Франции.

Напомним, что правительство США высказало недовольство в связи с закупкой турецкой стороной российских зенитных ракетных комплексов С-400. В ответ на это Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а также перемещением американской военной базы “Инджирлик” с территории Турции на остров Крит.