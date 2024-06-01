США решили вернуть переданные Украине управляемые снаряды Excalibur

Причина в том, что с начала СВО — США начали поставлять ВСУ Excalibur ещё с 2022 года — эти боеприпасы потеряли первоначальную эффективность. По данным Пентагона, эффективность Excalibur упала до 6%.

Российская армия научилась подавлять спутниковую навигацию этих снарядов посредством систем РЭБ «Поле-21» и Р-330Ж «Житель». Перед российскими РЭБ оказалась бессильна комбинированная система наведения с инерциальной навигацией и GPS.

«M982 Excalibur появились на Украине уже в самом начале конфликта, в 2022 году. Они отличались отличной дальностью и точностью, но со временем российская армия построила мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые без проблем начали справляться с обнаружением и нейтрализацией этого оружия», — сказано в материале Interia.