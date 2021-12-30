США смогут применять свой будущий суперсамолёт против российских С-500

Наука и технологии
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США смогут применять свой будущий суперсамолёт против российских С-500Из-за Украины
В случае военного столкновения России и Украины ВВС США могут использовать перспективный суперсамолёт B-21 Raider.
Этот самолёт построен с использованием технологий малозаметности, он сможет поражать российские ЗРК С-500 и С-400. Кроме того, по мнению американского издания 19FortyFive, B-21 Raider способен поражать российские корабли, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр».
Издание отмечает, что в случае противостояния России и Украины, эти самолёты будут противодействовать российской армии. «B-21 может запускать собственные крылатые ракеты для противодействия российским проектам в отношении Украины», — сказано в публикации.
Источник: 19FortyFive