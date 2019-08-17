США снова отложили введение санкций против Huawei

По имеющейся у источника агентства информации, срок действия временной лицензии истечет 19 августа. В этот же день власти США, по его словам, намерены продлить ее еще на 90 дней.

Напомним, что 15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в США вводится режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В число таких угроз была внесена компания Huawei силами Минторга США. Произошло это 17 мая. Но уже 20 мая ведомство выдало китайской компании временную лицензию сроком на 90 дней, которая дает ей право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.