США снова отложили введение тарифов на китайские электромобили

Опубликовано 01 сентября 2024, 17:151 мин.
США снова отложили введение тарифов на китайские электромобилиРешение должны принять в сентябре
Издание Teslarati сообщило, что Администрация США отложила планы по введению тарифов на китайскую продукцию, включая электромобили, автомобильные полупроводники и солнечные батареи.
Согласно источнику, Джо Байден ещё не принял окончательное решение по этому вопросу, но скоро планирует его озвучить. Ожидается, что тарифы составят 100% на электромобили, 50% на полупроводники и солнечные батареи и 25% на материалы для аккумуляторов электромобилей.
Введение тарифов откладывалось из-за работ по определению конкретных планов и прогнозирования возможных изменений. Торговое представительство США (USTR) продолжает разрабатывать окончательное определение в отношении предлагаемых изменений тарифов. Окончательное решение ожидается в ближайшие дни.
Изначально повышение тарифов было запланировано на август, но в и тоге было отложено до сентября.
Источник:Automotive News
Автор:Андрей Кадуков
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