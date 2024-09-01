США снова отложили введение тарифов на китайские электромобили

Согласно источнику, Джо Байден ещё не принял окончательное решение по этому вопросу, но скоро планирует его озвучить. Ожидается, что тарифы составят 100% на электромобили, 50% на полупроводники и солнечные батареи и 25% на материалы для аккумуляторов электромобилей.

Введение тарифов откладывалось из-за работ по определению конкретных планов и прогнозирования возможных изменений. Торговое представительство США (USTR) продолжает разрабатывать окончательное определение в отношении предлагаемых изменений тарифов. Окончательное решение ожидается в ближайшие дни.

Изначально повышение тарифов было запланировано на август, но в и тоге было отложено до сентября.