США сняли ограничения на продажу ПО для чипов в Китай

Речь идет о специализированных EDA-инструментах, которые используют ведущие компании, такие как Synopsys, Cadence Design Systems и немецкая Siemens. Все три производителя получили уведомления от Минторга США о снятии ограничений на поставки своих решений в Китай. Siemens уже полностью восстановила доступ китайских клиентов к своим продуктам, а Cadence и Synopsys сообщили, что находятся в процессе возобновления работы.

Майские ограничения стали ответом США на ограничения Китая по экспорту редкоземельных материалов, необходимых для производства электроники. В рамках новой договоренности Пекин обязался ускорить выдачу разрешений на экспорт этих ресурсов, а Вашингтон, в ответ, разрешил поставки проектного ПО и авиадвигателей.