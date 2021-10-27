США сочли угрозой модернизацию Военно-морского флота России

По словам обозревателя, в США ошибочно считают российский флот устаревшим, что создаёт дополнительную опасность для американских сил. Большинству кораблей 25 лет, поэтому понятны действия России по модернизации техники. Но кроме того, что после модернизации корабли прослужат ещё как минимум 40 лет, они могут компенсировать свой возраст и некоторые недостатки современным вооружением.

Например, на российские корабли может устанавливаться мобильный ракетный комплекс «Калибр-К», выполненный в виде обычного грузового контейнера. Такой комплекс могут нести даже грузовые суда, что позволит противопоставить большое количество малых судов с дозвуковыми и гиперзвуковыми ракетами современным американским кораблям.

Также Атламазоглу отметил, что по информации Разведывательного управления Министерства обороны США, у российского флота не только кратно увеличилось количество единиц техники, но и расширяются ударные возможности кораблей. Сейчас, по данным издания, в состав ВМФ России входят эсминцы, фрегаты и крейсеры. Их дополняет 70 субмарин и множество корветов, тральщиков и патрульных катеров.

«Несмотря на свои недостатки и проблемы, ВМФ России по-прежнему является значительной силой и может оказаться серьезной угрозой для США в случае конфликта», — подчеркнул эксперт.