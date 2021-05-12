США согласились снять санкции с Xiaomi

Началось всё с того, что в марте компания, через суд, добилась приостановки решения о её включении в этот список. В дальнейшем же в Минобороны США также согласились отменить своё решение, передаёт Интерфакс.

Отметим, что если бы Xiaomi всё же попала в «чёрный список», то начался бы делистинг акций компании в США. Вместе с этим ИТ-гигант также столкнулся бы и с исключением из глобальных фондовых индексов.