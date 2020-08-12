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США сомневаются в безопасности российской вакцины от COVID-19
в США на данный момент разрабатывается не менее шести препаратов
Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации отечественными специалистами первой в мире вакцины от COVID-19. США, в свою очередь, скептически отнеслись к безопасности российской вакцины.
Так, в ходе трансляции National Geographic, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказал свое недоверие по отношению к безопасности российской вакцины от коронавируса. ”Я надеюсь, что русские точно подтвердили безопасность и эффективность этой вакцины. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это”, — высказал мнение американский специалист.
Он также отметил, что создание вакцины и установление ее безопасности для людей являются разными этапами. Фаучи также поделился, что в США на данный момент разрабатывается не менее шести препаратов.