США сомневаются в безопасности российской вакцины от COVID-19

Так, в ходе трансляции National Geographic, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказал свое недоверие по отношению к безопасности российской вакцины от коронавируса. ”Я надеюсь, что русские точно подтвердили безопасность и эффективность этой вакцины. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это”, — высказал мнение американский специалист.

Он также отметил, что создание вакцины и установление ее безопасности для людей являются разными этапами. Фаучи также поделился, что в США на данный момент разрабатывается не менее шести препаратов.