США совместно с AMD создадут суперкомпьютеры за $1 млрд

Первый компьютер Lux начнет работу в течение шести месяцев. Его архитектура включает чипы для работы искусственного интеллекта AMD MI355X, центральные процессоры и сетевые чипы от AMD. Систему разрабатывают совместно AMD, Hewlett Packard Enterprise, Oracle Cloud Infrastructure и Национальная лаборатория Ок-Ридж.

Второй суперкомпьютер, под названием Discovery, будет основан на чипах AMD серии MI430, созданных специально для высокопроизводительных вычислений и работы с ИИ. Его планируют завершить к 2028 году и ввести в эксплуатацию в 2029-м.

Новые системы помогут ускорить разработку технологий управляемого термоядерного синтеза, повысить эффективность управления ядерным арсеналом США и улучшить моделирование в области лечения раковых заболеваний на молекулярном уровне.