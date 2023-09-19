США создадут и развернут в космосе оружие против Китая и России

Но произойдёт это в будущем: пока такого оружия в распоряжении Штатов нет. Отмечается, что фокус будет сделан на радиоэлектронной борьбе (РЭБ), а пока Пентагон располагает только системами, способными нарушать передачу сигналов между спутниками и наземными станциями, другие комплексы ещё на этапе разработки. При этом США значительно отстают в сфере космического оружия и от Москвы, и от Пекина.

«Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США, а также для защиты объединённых сил, союзников и партнёров от враждебного использования космоса противником», — сказано в докладе Минобороны США.