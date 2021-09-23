США создадут летающие шпионские чипы размером с миллиметр

Как сообщил один из инициаторов исследования профессор Джон Роджерс, конструкция микрочипов была скопирована с подобных пропеллерам семян мадагаскарской лианы Тристеллатеи. Благодаря своим аэродинамическим характеристикам, они долго держатся в воздухе, медленно и плавно приземляются. По словам учёных, эти семена обладают совершенной конструкцией для копирования с них электронных летающих микроустройств.

Как отмечается, микрочипы могут быть использованы для измерения и контролирования загрязнений воздуха, вирусов и многих других задач. По сути, с их помощью можно собирать любую информацию и передавать её на смартфон или компьютер оператора.

При этом микрочипы способны самостоятельно летать, не имея встроенного пропеллера – за счёт воздушных потоков, а энергию для подзарядки могут брать из окружающей среды. «Наша цель состояла в том, чтобы добавить малым электронным системам свойство полёта, с идеей, что эта новая возможность позволит нам распространять высокофункциональные миниатюрные электронные устройства для измерения параметров окружающей среды, мониторинга загрязнений, наблюдения за населением или отслеживания заболеваний», – отметил профессор Джон Роджерс.