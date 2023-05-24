США создадут замену российским ракетным двигателям

Проще говоря, компания займётся созданием двигателя Arroway, который должны заменить российский двигатель серии RD. Это мощная модель движка с тягой 200 000 фунтов, работающий на жидком кислороде и метане.

Сообщается, что испытания новинки на горячем огне проведут уже в 2025 году.

Но будет и второй движок — Draper — предназначенный для гиперзвуковых запусков. Данная модель будет использовать вместо смеси жидкого кислорода и керосина перекись водорода, что позволит безопасно эксплуатировать двигатель в большем количестве мест.

Стоимость контракта не раскрывается, но представитель Ursa Major характеризует его как «контракт на восьмизначную сумму».