США создали для NASA тихий сверхзвуковой самолёт

Самолёт должен летать на высоте около 16800 метров со скоростью более 1500 км/ч. Машина получила кабину, фонарь и катапультное сиденье от учебно-тренировочного самолёта T-38, двигатель General Electric F414, а шасси — от истребителя F-16.

Особенностью конструкции является удлинённый нос, за счёт которого должна снизиться шумность X-59 QueSST.

Как отмечается, на данный момент собран демонстратор самолёта для программы NASA Low-Boom Flight Demonstrator.