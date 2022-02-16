США создали для NASA тихий сверхзвуковой самолёт

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США создали для NASA тихий сверхзвуковой самолётТестовый полёт может быть в этом году
Стало известно, что уже в этом году может состояться первый полёт нового сверхзвукового тихого самолёта X-59 QueSST, разработанного американской военно-промышленной компанией Lockheed Martin по заказу NASA.
Самолёт должен летать на высоте около 16800 метров со скоростью более 1500 км/ч. Машина получила кабину, фонарь и катапультное сиденье от учебно-тренировочного самолёта T-38, двигатель General Electric F414, а шасси — от истребителя F-16.
Особенностью конструкции является удлинённый нос, за счёт которого должна снизиться шумность X-59 QueSST.
Как отмечается, на данный момент собран демонстратор самолёта для программы NASA Low-Boom Flight Demonstrator.
Источник: Голая наука