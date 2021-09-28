США создали эсминцы для противодействия российским подводным лодкам

Наука и технологии
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США создали эсминцы для противодействия российским подводным лодкамВ неё войдёт также известный Donald Cook
США в составе своих Военно-морских сил сформировали оперативную группу эсминцев для противодействия российским подлодкам. В состав группы войдут три эсминца, укомплектованные оборудованием для отслеживания подводной активности.
Группа называется Greyhound, что на русский язык переводится как Борзая. По сообщениям Института ВМС США со ссылкой на командующего надводными силами в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна, группа будет готова быстро реагировать на активность российских подлодок, а также сможет выполнять ещё множество различных задач. В полной боеготовности группа будет находиться к лету 2022 года. В её состав войдут эсминцы Sullivans, Thomas Hudner и знаменитый Donald Cook.
Также Маклейн заявил, что Greyhound будет базироваться на американских базах Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии и защищать территорию США с моря.