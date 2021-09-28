США создали эсминцы для противодействия российским подводным лодкам

Группа называется Greyhound, что на русский язык переводится как Борзая. По сообщениям Института ВМС США со ссылкой на командующего надводными силами в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна, группа будет готова быстро реагировать на активность российских подлодок, а также сможет выполнять ещё множество различных задач. В полной боеготовности группа будет находиться к лету 2022 года. В её состав войдут эсминцы Sullivans, Thomas Hudner и знаменитый Donald Cook.

Также Маклейн заявил, что Greyhound будет базироваться на американских базах Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии и защищать территорию США с моря.