США создали искусственный интеллект специально для борьбы с «российской дезинформацией»

По словам госсекретаря страны Энтони Блинкена, США ставят перед собой задачу противостоять «масштабной проблеме дезинформации в Сети», особенно когда дело касается сведений о событиях на Украине.

В своём выступлении он обвинил Россию в распространении ложных утверждений в Интернете. И именно в ответ на данную, якобы, проблему Госдепартамент разработал «онлайн-агрегатор контента по Украине», основанный на ИИ.

Этот инструмент занимается сбором и проверкой информации, которую затем можно поделиться с партнёрами по всему миру. Блинкен добавил, что власти США также сотрудничают с учёными для обнаружения «фальсифицированных текстов, которые генерируют российские чат-боты».