США спрогнозировали боевые действия в космосе в ближайшем будущем

Опубликовано 10 апреля 2024, 04:30
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США спрогнозировали боевые действия в космосе в ближайшем будущемНо якобы не хотят такого противостояния
Генерал Космического командования Вооружённых сил США Стивен Уайтинг предсказал, что в будущем, «через десятилетия», военные столкновения с суши и морей перейдут в космическое пространство.
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Уайтинг отметил, что Штатам необходимо часть национальных ресурсов направить именно на развитие космических сил, чтобы лидировать с этой сфере. И говоря о «десятилетиях», военный призывает начинать развитие эффективных космических войск уже сейчас.
Однако генерал подчеркнул, что Штаты не хотели бы мировой эскалации такого уровня и накала, чтобы боевые действия перешли в космос.
«Позвольте мне предельно чётко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень», — заверил Уайтинг.