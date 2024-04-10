США спрогнозировали боевые действия в космосе в ближайшем будущем

Уайтинг отметил, что Штатам необходимо часть национальных ресурсов направить именно на развитие космических сил, чтобы лидировать с этой сфере. И говоря о «десятилетиях», военный призывает начинать развитие эффективных космических войск уже сейчас.

Однако генерал подчеркнул, что Штаты не хотели бы мировой эскалации такого уровня и накала, чтобы боевые действия перешли в космос.

«Позвольте мне предельно чётко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень», — заверил Уайтинг.