Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 04:30
1 мин.

США спрогнозировали боевые действия в космосе в ближайшем будущем

Но якобы не хотят такого противостояния
Генерал Космического командования Вооружённых сил США Стивен Уайтинг предсказал, что в будущем, «через десятилетия», военные столкновения с суши и морей перейдут в космическое пространство.
США спрогнозировали боевые действия в космосе в ближайшем будущем

© Ferra.ru

Уайтинг отметил, что Штатам необходимо часть национальных ресурсов направить именно на развитие космических сил, чтобы лидировать с этой сфере. И говоря о «десятилетиях», военный призывает начинать развитие эффективных космических войск уже сейчас.

Однако генерал подчеркнул, что Штаты не хотели бы мировой эскалации такого уровня и накала, чтобы боевые действия перешли в космос.

«Позвольте мне предельно чётко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень», — заверил Уайтинг.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#сша
,
#космос
,
#война