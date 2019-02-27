Американцы выборочно отключают российских пользователей от интернета

Военные США успешно провели кибероперацию против России, заблокировав доступ в интернет так называемой российской «фабрике троллей» 6 ноября 2018 года, в день промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом рассказало издание Washington Post со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Киберкомандованию США удалось лишить доступа в интернет «Агентство интернет-исследований» в Санкт-Петербурге. По словам источников, этот шаг стал частью первой наступательной кибер-операции против России, разработанной чтобы пресечь попытки влияния на выборы в США. Один из источников заявил: «Они просто вывели АИИ в офлайн. Просто вырубили их».

«Агентство интернет-исследований» на западные СМИ называют «фабрикой троллей» и связывают с со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, близкого к Владимиру Путину. Власти США обвиняют АИИ во вмешательстве в американские выборы, в том числе президентские в 2016 году.

Как раз на случай подобных «отключений» в России разрабатывается так называемый закон об автономности рунета. Сейчас он одобрен Госдумой в первом чтении.

Законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам. На реализацию закона из бюджета в ближайшие три года будет выделено 1,8 миллиардов рублей.