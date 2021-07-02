США тайно запустили спутник с МКС

Стоит отметить, что подобный запуск — вполне стандартная практика. Но у данного события есть одна «особенность» — оно проходило в условиях секретности. Популярный эксперт по космонавтике из США Джонатан МакДауэлл опубликовал пост, в котором заявил о возможной принадлежности аппарата BD-28 одной из частных американских структур, сообщает United News of India.

Он также отметил, что вполне вероятен тот факт, что на данный момент владельцы спутника пока просто не хотят афишировать свой проект.

Напомним, что прямо сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. В её состав также входят российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров.