США тратят миллиарды долларов на защиту от новейшего вооружения

Так, стало известно, что США очень обеспокоены развитием гиперзвукового оружия в таких странах как Россия и Китай, в связи с чем Агентство по противоракетной обороне США представило Конгрессу доклад.

В нем говорится о том, что стране необходимо выделить порядка 1,9 млрд долларов на оборонную промышленность, в том числе на разработку и производство специальных космических датчиков, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Также в ближайшее время Агентство намерено разработать новую гиперзвуковую систему перехвата.