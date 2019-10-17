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США тратят миллиарды долларов на защиту от новейшего вооружения
А еще боятся роста боевой мощности России и Китая
За последние два года гиперзвуковое оружие успело стать чуть ли не самым часто упоминаемым типом вооружения во всех мировых изданиях, связанных с военной техникой. Оно и неудивительно — высокая эффективность в преодолении систем противовоздушной обороны и прочие аспекты, выделяющие подобный тип вооружения на фоне устаревших технологий не может не вызывать опасения у всех стран.
Так, стало известно, что США очень обеспокоены развитием гиперзвукового оружия в таких странах как Россия и Китай, в связи с чем Агентство по противоракетной обороне США представило Конгрессу доклад.
В нем говорится о том, что стране необходимо выделить порядка 1,9 млрд долларов на оборонную промышленность, в том числе на разработку и производство специальных космических датчиков, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Также в ближайшее время Агентство намерено разработать новую гиперзвуковую систему перехвата.
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