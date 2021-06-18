США тренируются в уничтожении российских ракет С-400

Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что военные маневры «Африканский лев-2021» завершатся сегодня, 18 июня. Военное Обозрение пишет, что во время них силы НАТО и США наносили удары «по двум условным комплексам С-400».

Что же касательно использованного для атак вооружения, то предполагается, что американские военные использовали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.

Отметим, что единственной страной Африки, которая вооружена «относительно современными системами ПВО российского производства - С-300», является Алжир. При этом более свежих С-400 нет ни у одной страны на Африканском континенте.