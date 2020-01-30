США уличили в установке нового ядерного оружия на подводные лодки

”В настоящее время ВМС США развернули новый тип модернизированных боеголовок малой мощности W76–2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident”, — рассказал директор информационных проектов Федерации американских ученых, касающихся ядерной сферы, Ганс Кристенсен.

Также он поведал о том, что подводная лодка Tennessee еще в конце прошлого года была отправлена на патрулирование территории с ядерными боеголовками нового тип на борту. По имеющимся данным, субмарина вернется в гавань уже в феврале текущего года. Что же касательно второй подлодки с ядерным оружием, то она может находиться на территории Тихого океана.