Наука и технологии
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США уличили в установке нового ядерного оружия на подводные лодки
Причем два подобных судна уже успели выйти в открытое плавание
В сети появилась информация о том, что США занялись размещением совершенного нового типа ядерных боезарядов малой мощности на своих подлодках, уже оснащенных баллистическими ракетами. По данным американских ученых, как минимум две субмарины, принадлежащие Соединенным Штатам, имеют на борту ядерное оружие.
”В настоящее время ВМС США развернули новый тип модернизированных боеголовок малой мощности W76–2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident”, — рассказал директор информационных проектов Федерации американских ученых, касающихся ядерной сферы, Ганс Кристенсен.
Также он поведал о том, что подводная лодка Tennessee еще в конце прошлого года была отправлена на патрулирование территории с ядерными боеголовками нового тип на борту. По имеющимся данным, субмарина вернется в гавань уже в феврале текущего года. Что же касательно второй подлодки с ядерным оружием, то она может находиться на территории Тихого океана.