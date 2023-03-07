США успешно испытали новейший твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракет

США успешно испытали новейший твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракетЭти ракеты могут нести ядерный заряд
Пресс-служба американской военной компании Northrop Grumman сообщила, что успешно провела очередные испытания твердотопливного двигателя для первой ступени новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которой в армии планируют заменить Minuteman III.
Фото: Airforce-technology.com
Sentinel — новейшая МБР с возможностью доставлять к целям ядерный заряд. На данный момент Northrop Grumman работает над двумя первыми ступенями Sentinel.
Как сообщил представитель компании, двигатель ракеты проработал всё заданное время в соответствии с установленными параметрами.
«Прошедшие испытания доказывают верность подхода команды разработчиков Sentinel к решению стоящей пред ними задачи и позволяют с уверенностью приступить к следующей фазе испытаний», — заявлено в сообщении компании.