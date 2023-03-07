Наука и технологии
21:28, 07 марта 2023
1 мин.

США успешно испытали новейший твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракет

Эти ракеты могут нести ядерный заряд

Пресс-служба американской военной компании Northrop Grumman сообщила, что успешно провела очередные испытания твердотопливного двигателя для первой ступени новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которой в армии планируют заменить Minuteman III.

США успешно испытали новейший твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракет

Фото: Airforce-technology.com

Sentinel — новейшая МБР с возможностью доставлять к целям ядерный заряд. На данный момент Northrop Grumman работает над двумя первыми ступенями Sentinel.

Как сообщил представитель компании, двигатель ракеты проработал всё заданное время в соответствии с установленными параметрами.

«Прошедшие испытания доказывают верность подхода команды разработчиков Sentinel к решению стоящей пред ними задачи и позволяют с уверенностью приступить к следующей фазе испытаний», — заявлено в сообщении компании.

Новости партнеров
Новости партнеров