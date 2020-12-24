США установят слежку за пользователями Bitcoin

Благодаря такому нововведению американское правительство сможет отслеживать все транзакции биткоинов. Причем отмечается, что в уходящем правительстве Дональда Трампа пытаются как можно скорее одобрить эти правила, пока правление полностью не перешло в руки администрации Байдена. Отмечается, что закончить обсуждать эту инициативу с общественностью и внедрить соответствующие изменения планируют за 15 дней.

Нововведения затрагивают цифровые кошельки для хранения криптовалют. В рамках новых правил, владельцев частных кошельков, при нежелании перевести более 3000 долларов за транзакцию, обяжут идентифицироваться на криптовалютных биржах. Биржа, в свою очередь, должна будет сохранять данные о двух владельцев частных кошельков - отправителе и получателе, и отчитываться об операциях с суммой более 10 тыс долларов.