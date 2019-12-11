США увеличат численность боевых кораблей до исторического максимума

Так, нынешний исполняющий обязанности министра военно-морских сил Соединенных Штатов Томас Модли официально объявил о планах, согласно которым морская группировка будет увеличена до 355 вымпелов. По мнению Модли, данная цифра должна быть достигнута уже к 2030 году. Что интересно, подобная цель была поставлена действующим президентом Дональдом Трампом еще во времена собственной президентской кампании 2016 года.

”Мы должны были бы лоббировать это, доказывать и выбивать в залах Пентагона большую долю бюджета. Сколько еще гиперзвукового оружия нам понадобится? А куда мы его разместим?”, — отмечает Модли в рамках служебной переписки.