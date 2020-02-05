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Сегодня 15:48
США увидели в российском морском флоте достойного противника
Отметив, что Россия может стать новым морским лидером
По словам командующего Вторым флотом ВМС США вице-адмирала Эндрю Льюиса, благодаря усилению позиций военно-морского флота РФ в Арктике, а также расположению новых подводных лодок в Атлантике, Соединенные Штаты могут потерять позицию морского лидера.
Так, Льюис отметил, что с ростом количества российских подлодок в Атлантическом океане расчет и их качество. По его словам, их технические характеристики становятся все более мощными. Кроме того, их оснащают “все более смертоносными системами вооружений”.*”Российская Федерация вернулась на рубежи советских времен, она построила новые военные объекты в Заполярье. РФ даже построила ледокол, который может нести ракеты повышенной дальности “Калибр”, — заявил американский военный.
Льис считает, что вышеупомянутые факторы приведут к тому, что американские суда будут находится в уязвительном положении вблизи собственного побережья. Кроме того, они будут ограничены в свободном пересечении Атлантики.