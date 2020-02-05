США увидели в российском морском флоте достойного противника

Так, Льюис отметил, что с ростом количества российских подлодок в Атлантическом океане расчет и их качество. По его словам, их технические характеристики становятся все более мощными. Кроме того, их оснащают “все более смертоносными системами вооружений”.*”Российская Федерация вернулась на рубежи советских времен, она построила новые военные объекты в Заполярье. РФ даже построила ледокол, который может нести ракеты повышенной дальности “Калибр”, — заявил американский военный.

Льис считает, что вышеупомянутые факторы приведут к тому, что американские суда будут находится в уязвительном положении вблизи собственного побережья. Кроме того, они будут ограничены в свободном пересечении Атлантики.