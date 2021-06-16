США увидели в Telegram инструменты "отмывания денег"

Американская налоговая служба (IRS) обеспокоена тем, что пиринговая сеть P2P в Telegram позволяет легко и незаметно перемещать крупные суммы денег в обход обычных криптовалютных бирж, за которыми проще осуществлять государственный контроль.

Принцип работы P2P-бирж максимально простой - пользователь просто выбирает наиболее подходящий курс, отправляет сообщение продавцу, и сделка с обменником совершается в обход комиссий, которые берут такие гиганты, как, например, Binance или LocalBitcoins.

Пристальное внимание к Telegram в этом случае связано с тем, что глава IRS, Чарльз Реттиг, попросил у конгресса больше полномочий для регулирования криптовалютной сферы и криптовалютных операций в частности. По мнению министерства финансов Соединенных Штатов, цифровые монеты на данный момент являются серьезной проблемой, так как способствуют противозаконной деятельности.