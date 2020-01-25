США ужесточат санкции против Huawei

Так, издание Bloomberg, с которым и поделился министр Уилбур Росс планами, сообщило, что правительство страны формирует новое постановление, запрещающее продукцию китайской компании, произведенную в США и за ее пределами.

По мнению экспертов, данное ограничение не окажет положительного влияния на национальную безопасность Соединенных Штатов. Напротив, ужесточение санкций может негативно сказаться на стране, так как падение зарубежных продаж может существенно ослабить конкурентность американских технологических корпораций.

Такого же мнения придерживаются и американские производители полупроводниковых приборов, которые считают решение ограничить американские товары опрометчивым, поскольку это спровоцирует уход китайской компании к неамериканским поставщикам.