США в качестве помощи предложили Украине вооружиться советскими системами ПВО

По словам авторов, у США нет таких систем ПВО, с помощью которых Украина смогла бы решить свои оборонные задачи для отражения якобы планирующейся атаки со стороны России. Знаменитую систему MIM-104 Patriot поставлять Киеву нецелесообразно, потому что это связано с юридическими и организационными ограничениями, к тому же это потребует длительного присутствия в Украине американских инструкторов — система сложна в освоении. Переносной ЗРК FIM-92 Stinger не обеспечит защиту от массированной воздушной атаки, а системы Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) поставить Украине затруднительно в принципе.

Поэтому у США нет необходимых Украине систем ПВО, занимающих промежуточное положение между MIM-104 Patriot и FIM-92 Stinger. Вместо них издание предлагает украинской армии приобретать советские системы ПВО, которые сохранились в странах Варшавского договора, являющихся сейчас участницами НАТО. С такими системами украинские военные справятся лучше, так как имеют соответствующий опыт.