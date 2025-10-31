США в рамках учений взорвут ядерную бомбу «через несколько месяцев»

Сроки этих испытаний, по мнению специалистов, зависят от типа разрабатываемых боеприпасов и условий их применения. Ханс Кристенсен, возглавляющий ядерную информационную программу Федерации американских учёных, отметил, что базовый взрыв можно подготовить за 6-10 месяцев, а испытания с полным набором измерительных устройств потребуют от 24 до 36 месяцев (2-3 года). В связи с этим научное сообщество со скептицизмом оценило слова американского президента. Учёный также отметил, что для создания новой ядерной боеголовки процесс может занять до 60 месяцев (5 лет).

А глава отдела глобальных рисков Американской федерации учёных Джон Вулфстал подтвердил, что подготовка к быстрому испытанию взрывчатого вещества займёт «несколько месяцев». Однако для проведения полномасштабных ядерных испытаний с целью сбора всеобъемлющих данных потребуется подготовка в течение 18 месяцев (1,5 года).