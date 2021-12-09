США, Великобритания и множество других стран попали в список «рискующих» распасться в ближайшие 100 лет

Наша коллега составила целый список стран, которые вполне могут исчезнуть уже в ближайшие 100 лет. И именно США с Великобританией оказались в их числе.

Помимо них в список попали Бельгия, Испания, Китай, КНДР и Ирак. У каждой из стран свои «причины» для распада, но все они, в той или иной степени, имеют шансы не дожить до XXII века.

Так, Соединённые Штаты «под угрозой» из-за глубоких культурных и политических противоречий. В случае, если в стране не найдётся какое-то важное объединяющее событие, то она и вправду может развалиться. Так, например, ещё в 2012 году администрации всех 50 штатов получили тысячи писем от своих граждан, в которых они просили об освобождении от членства в союзе.

Если говорить о Китае, то из-за загрязнения окружающей среды в стране каждый год преждевременно умирает 250 тыс жителей. Также не стоит забывать о том, что есть шансы, что к 2050 году в Поднебесной закончится питьевая вода.