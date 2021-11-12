США вернут в армию внедорожник Hammer в формате электромобиля

На сегодняшний день существует гражданская версия электрического «Хаммера». Это пикап мощностью более тысячи лошадиных сил, с автопилотом и «режимом краба» — на низких скоростях передние и задние колёса поворачиваются в одну и ту же сторону, что позволяет ездить по диагонали. На одном заряде батареи машина способна проехать порядка 560 км.

На базе этого электромобиля будет разработана военная версия Hammer: лёгкий разведывательный автомобиль с модифицированными рамой, моторами и батареями. По ТЗ, этот внедорожник должен весить не более 3629 кг, быть способным нести нагрузку в 1814 кг, в том числе шестерых членов экипажа с рюкзаками. А его дальность должна быть не менее 500 км.

Сборка прототипов военного электрического Hammer должна начаться в следующем году.