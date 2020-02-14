Наука и технологии
Сегодня 11:12
США вновь облегчили жизнь Huawei
В очередной раз продлив срок действия американской лицензии для компании
В электронной базе Федерального реестра было размещено официальное уведомление Министерства торговли США, согласно которому американские власти приняли решение вновь продлить на полтора месяца лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.
”Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies”, — отмечается в официальном уведомлении.
К слову, таким образом правительство Соединенных Штатов в очередной раз облегчает жизнь китайскому технологическому гиганту — если бы не данная лицензия, то Huawei не имела бы возможность ни обслуживать свои устройства, ни обновлять проданные смартфоны на территории США. А так, несмотря на, казалось бы, попадание в черный список министерства торговли страны, компания из Поднебесной все также может осуществлять целый ряд действий благодаря продлению лицензии.