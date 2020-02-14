США вновь облегчили жизнь Huawei

”Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies”, — отмечается в официальном уведомлении.

К слову, таким образом правительство Соединенных Штатов в очередной раз облегчает жизнь китайскому технологическому гиганту — если бы не данная лицензия, то Huawei не имела бы возможность ни обслуживать свои устройства, ни обновлять проданные смартфоны на территории США. А так, несмотря на, казалось бы, попадание в черный список министерства торговли страны, компания из Поднебесной все также может осуществлять целый ряд действий благодаря продлению лицензии.