США вооружат Украину системой против ракетных атак

Как отмечает издание Politico, в версию законопроекта об оборонной политике на 2022 финансовый год, подготовленную Комитетом по вооружённым силам Палаты представителей, включена поправка, требующая от Пентагона представить Конгрессу доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи Украине «существующих систем». В документах идёт речь о батареях ПВО «Железный купол» – одной из самых эффективных систем поражения ракет малой дальности.

Пока информация, переданная Politico, не подтвердилась. На вопросы журналистов представитель Белого дома Джен Псаки ответила, что у неё нет точной информации о такой помощи.