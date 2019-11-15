Наука и технологии
Сегодня 17:53
США вооружат Южную Корею для разоружения Северной Кореи
Правда, при помощи собственных вооруженных сил
Министр обороны США Марк Эспер, заявил что Штаты намерены не только сохранить, но и наращивать состояние боеготовности на территории Корейского полуострова. В первую очередь это делается в связи с тем, что военное ведомство намерено таким образом обеспечить дипломатические усилия Вашингтона по ядерному разоружению Северной Кореи.
”Мы продолжим наращивать боеготовность на полуострове. Это дает нашим дипломатам уверенность в том, что они пользуются нашей поддержкой и позволяет им выполнять свою работу”, — рассказал министр во время разговора с прессой.
При этом Эспер отдельно отметил, что на данный момент Соединенные Штаты даже не думают о рассмотрении вопроса о сокращении численности собственного воинского контингента в Южной Корее и тем более и речи не может быть о том, чтобы прекратить совместные с содружественным государством военные учения.