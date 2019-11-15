США вооружат Южную Корею для разоружения Северной Кореи

”Мы продолжим наращивать боеготовность на полуострове. Это дает нашим дипломатам уверенность в том, что они пользуются нашей поддержкой и позволяет им выполнять свою работу”, — рассказал министр во время разговора с прессой.

При этом Эспер отдельно отметил, что на данный момент Соединенные Штаты даже не думают о рассмотрении вопроса о сокращении численности собственного воинского контингента в Южной Корее и тем более и речи не может быть о том, чтобы прекратить совместные с содружественным государством военные учения.