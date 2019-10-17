США вооружатся автоматизированными танками

По данным издания Warspot , еще в далеком 2017 году военное командование Соединенных Штатов было замечено в инициировании новой программы под названием Robotic Combat Vehicle (Роботизированные Боевые Машины). Одним из ее направлений является создание легких боевых машин, которые должны либо управляться дистанционно, либо действовать автономно. В итоге в рамках прошедшей конференции сразу три американские компании — BAE Systems, Rheinmetall и Textron — представили свое видение подобной боевой машины. Что интересно, именно вариант от Textron под названием Ripsaw M5, в отличие от конкурентов, выглядит уже как серийный образец, готовый выйти на поле боя.

Стоит отметить, что по словам компании, Ripsaw M5 можно комплектовать совершенно разными боевыми модулями: от 30-мм пушки до ПТРК Javelin.