США вооружили Украину ручными гранатомётами для штурма защищённых сооружений и засад

Эти гранатомёты снабжены 83 мм неуправляемым реактивным снарядом. Отмечается, что M141 BDM — продолжение гранатомёта MK153 SMAW — Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon. вооружённого осколочно-фугасным снарядом с эффективной дальностью стрельбы до 250 метров.

Поставленные гранатомёты можно использовать не только для штурма сооружений, но и для организации засад.