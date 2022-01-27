США вооружили Украину ручными гранатомётами для штурма защищённых сооружений и засад

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США вооружили Украину ручными гранатомётами для штурма защищённых сооружений и засадЭто продолжение популярной в американской армии модели
Как стало известно, США поставили Украине партию однозарядных ручных гранатомётов M141 BDM — Bunker Defeat Munition для штурма бетонных фортификационных сооружений и земляных заграждений.
Эти гранатомёты снабжены 83 мм неуправляемым реактивным снарядом. Отмечается, что M141 BDM — продолжение гранатомёта MK153 SMAW — Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon. вооружённого осколочно-фугасным снарядом с эффективной дальностью стрельбы до 250 метров.
Поставленные гранатомёты можно использовать не только для штурма сооружений, но и для организации засад.
Источник: The Drive