США возведут атомный реактор на Луне

Ожидается именно этот реактор станет в будущем постоянным источником электроэнергии для обитаемой станции на естественном спутнике Земли. С его помощью планируется обеспечить не только устойчивое пребывание людей на Луне, но и помочь в освоении далёких планет, например, Марса.

Представители NASA заявили, что постройкой атомного реактора планируется заняться на Земле. А уже в дальнейшем его хотят доставить на Луну для эксплуатации.

На сегодняшний день не так много информации с подробностями о проекте. Известно лишь, что сбор предложений в рамках данной программы продлится до 19 февраля 2022 года. Строительство же энергетической системы планируется завершить уже к 2030 году.