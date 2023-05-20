США впервые испытали микроволновую пушку для борьбы с роем дронов

21:35, 20 мая 2023
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США впервые испытали микроволновую пушку для борьбы с роем дроновБольшинство информации не раскрывается
Военно-воздушные силы США на базе Киртланд в штате Нью-Мексико провели испытания инновационной микроволновой пушки, предназначенной для борьбы с роем беспилотников.
Разработка называется Tactical High-power Operational Responder (THOR), поражает дроны, нагревая их электронные системы. Большая часть данных засекречена, но испытания названы успешными. Также неизвестно, сколько беспилотников THOR поразила одновременно.
Демонстрация работоспособности микроволновой антидроновой пушки названа первой, имеющей подобный масштаб в истории ВВС США.