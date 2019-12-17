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США впервые за 20 лет задумались о вреде из-за свободной продажи оружия

Выделив 25 млн долларов на исследования насилия с применением оружия
Стало известно о том, что американские законодатели приняли решение, согласно которому финансирование исследований насилия с применением оружия возобновится впервые за более чем 20 лет.

Напомним, что Федеральное правительство перестало финансировать исследования о насилии с применением оружия в связи с решением Конгресса, согласно которому федеральному агентству министерства здравоохранения США было запрещено использовать средства “для пропаганды или поощрения контроля над оружием”. Сообщается, что на новые исследования, которые призваны выяснить безопасность огнестрельного оружия, было выделено порядка 25 млн долларов.

По словам старшего научного сотрудника корпорации RAND в Арлингтоне и директора Национального исследовательского института по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия Эндрю Моррала, исследования также определят ранее неизвестные аспекты. Таким образом исследования позволят понять источники поступления незаконного оружия и эффективность законов в различных штатах.