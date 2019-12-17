США впервые за 20 лет задумались о вреде из-за свободной продажи оружия

Напомним, что Федеральное правительство перестало финансировать исследования о насилии с применением оружия в связи с решением Конгресса, согласно которому федеральному агентству министерства здравоохранения США было запрещено использовать средства “для пропаганды или поощрения контроля над оружием”. Сообщается, что на новые исследования, которые призваны выяснить безопасность огнестрельного оружия, было выделено порядка 25 млн долларов.

По словам старшего научного сотрудника корпорации RAND в Арлингтоне и директора Национального исследовательского института по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия Эндрю Моррала, исследования также определят ранее неизвестные аспекты. Таким образом исследования позволят понять источники поступления незаконного оружия и эффективность законов в различных штатах.