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США введет санкции против стран, сотрудничающих с Huawei

Как будто самой компании Соединенным Штатам было мало
На данный момент обстановка с американскими санкциями против китайской компании Huawei остается напряженной. Более того, власти США только усугубляют ситуацию оказывая все большее давления на компанию.

На этот раз американское правительство планирует ввести дополнительные санкции, затрагивающие партнеров компании, которые применяют оборудование Huawei при возведении сетей 5G. Об этом стало известно благодаря заместителю помощника секретаря Госдепартамента по киберполитике Робу Страйеру. На данный момент информация о том, как именно новые санкции будут применяться к странам, которые не готовы отказаться от оборудования Huawei, не разглашается.

Ранее США обвинила Huawei в шпионаже и внесла компанию в черный список. На данный момент взаимодействие американских компаний с Huawei продолжается, поскольку была введена временная лицензия. Однако санкции могут коснуться китайского гиганта уже 19 ноября, так как именно в этот день закончится период временного послабления.

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