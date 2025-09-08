США введут ежегодные разрешения на поставки чипов Samsung и SK Hynix в Китай

Ранее компании могли отправлять ограниченные партии оборудования в Китай по так называемым VEU-лицензиям. Они предоставляли бессрочные разрешения при условии соблюдения мер безопасности и мониторинга. Новая схема требует ежегодного согласования конкретных объёмов поставок, что усложняет процесс, но позволяет южнокорейским гигантам продолжать работу крупных заводов в Китае, производящих компоненты для смартфонов, серверов и дата-центров.

Власти США подчеркнули, что не намерены останавливать работу заводов, однако не будут разрешать поставки оборудования, которое может использоваться для расширения или модернизации фабрик. Южнокорейские компании и государственные органы оценили предложение как возможный путь для продолжения операций, но признали дополнительную административную нагрузку.