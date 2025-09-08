Наука и технологии
Опубликовано 08 сентября 2025, 22:50
1 мин.

США введут ежегодные разрешения на поставки чипов Samsung и SK Hynix в Китай

Новая схема заменит действующие бессрочные лицензии
США планируют ввести ежегодные разрешения на экспорт оборудования для производства чипов в китайские фабрики Samsung и SK Hynix. Это решение стало компромиссом после отмены прежних бессрочных лицензий, выданных администрацией Байдена, чтобы не нарушать работу мирового рынка электроники.
Ранее компании могли отправлять ограниченные партии оборудования в Китай по так называемым VEU-лицензиям. Они предоставляли бессрочные разрешения при условии соблюдения мер безопасности и мониторинга. Новая схема требует ежегодного согласования конкретных объёмов поставок, что усложняет процесс, но позволяет южнокорейским гигантам продолжать работу крупных заводов в Китае, производящих компоненты для смартфонов, серверов и дата-центров.

Власти США подчеркнули, что не намерены останавливать работу заводов, однако не будут разрешать поставки оборудования, которое может использоваться для расширения или модернизации фабрик. Южнокорейские компании и государственные органы оценили предложение как возможный путь для продолжения операций, но признали дополнительную административную нагрузку.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
