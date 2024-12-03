США введут новые ограничения на экспорт в Китай

Новые ограничения затронут китайские компании, занимающиеся производством чипов, таких как Piotech и SiCarrier Technology, а также несколько крупных производителей полупроводниковых инструментов. Эти меры направлены на сдерживание амбиций Китая в области производства чипов, которые могут использоваться для разработки искусственного интеллекта и других технологий, угрожающих безопасности США.

В рамках пакета ограничений США запретят экспорт высокоскоростных чипов памяти (HBM), которые необходимы для обучения ИИ, а также ограничат поставки 24 типов инструментов для производства чипов и три программных продукта. Дополнительно под санкции попадают компании, занимающиеся инвестированием в производство чипов, такие как Wise Road Capital и Wingtech Technology.

Для китайской компании Semiconductor Manufacturing International, крупнейшего производителя чипов в Китае, планируются новые ограничения. Впервые США введут санкции против инвесторов в полупроводниковую отрасль, что усложнит возможность китайских компаний развивать свои технологии.

Новые правила также затронут иностранных производителей чипового оборудования, включая японские и голландские компании, хотя для некоторых стран предусмотрены исключения.