Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 01:30
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США введут новые ограничения на экспорт в Китай

Для 140 компаний
США запускают третий за три года масштабный пакет санкций против китайской полупроводниковой отрасли. Экспорт будет ограничен для 140 китайских компаний, включая производителей оборудования для чипов, таких как Naura Technology Group, а также других поставщиков технологий.
США введут новые ограничения на экспорт в Китай

© Ferra.ru

Новые ограничения затронут китайские компании, занимающиеся производством чипов, таких как Piotech и SiCarrier Technology, а также несколько крупных производителей полупроводниковых инструментов. Эти меры направлены на сдерживание амбиций Китая в области производства чипов, которые могут использоваться для разработки искусственного интеллекта и других технологий, угрожающих безопасности США.

В рамках пакета ограничений США запретят экспорт высокоскоростных чипов памяти (HBM), которые необходимы для обучения ИИ, а также ограничат поставки 24 типов инструментов для производства чипов и три программных продукта. Дополнительно под санкции попадают компании, занимающиеся инвестированием в производство чипов, такие как Wise Road Capital и Wingtech Technology.

Для китайской компании Semiconductor Manufacturing International, крупнейшего производителя чипов в Китае, планируются новые ограничения. Впервые США введут санкции против инвесторов в полупроводниковую отрасль, что усложнит возможность китайских компаний развивать свои технологии.

Новые правила также затронут иностранных производителей чипового оборудования, включая японские и голландские компании, хотя для некоторых стран предусмотрены исключения.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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